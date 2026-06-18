La Asamblea Nacional de Zimbabue aprueba en primera vuelta alargar el mandato presidencial

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Harare, 18 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Cámara Baja) de Zimbabue aprobó este jueves en primera vuelta un proyecto de ley para ampliar el mandato presidencial de cinco a siete años, lo que permitiría al actual mandatario, Emmerson Mnangagwa, permanecer en el poder hasta 2030.

Ahora, el Proyecto de Ley de Enmienda Constitucional N.º 3 pasará al Senado (Cámara Alta) y, de ser aprobado sin modificaciones, regresará a la Asamblea Nacional para una tercera lectura antes de ser enviado al presidente para su sanción y entrada en vigor.

El texto obtuvo 216 votos a favor y 42 en contra, logrando los dos tercios de apoyos necesarios, según anunció el presidente del Parlamento, Jacob Mudenda.

«Este resultado supera el umbral constitucional de una mayoría de dos tercios, que requiere al menos 187 votos de los 280 miembros de la Cámara», declaró Mudenda al finalizar la votación.

La reforma también otorga a la Asamblea Nacional, donde la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) cuenta con mayoría, la facultad de elegir a los futuros jefes de Estado.

El ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, mostró a EFE su «emoción» por el «abrumador» resultado en la Asamblea Nacional.

«También estoy feliz de que el proyecto de ley haya sido aceptado por la ciudadanía durante el periodo de audiencia pública, ya que más de 500.000 personas presentaron alegaciones en apoyo del proyecto», agregó.

La presentación de la iniciativa se produjo tras un periodo de 90 días de consultas públicas en el que se recogieron opiniones ciudadanas mediante audiencias y presentaciones escritas.

El Gabinete de Zimbabue aprobó en febrero pasado el proyecto, cuya base fue una resolución adoptada en octubre de 2025 por el partido gobernante para permitir que los futuros presidentes sean elegidos por el Parlamento y se extiendan dos años más los mandatos de los legisladores.

La iniciativa generó protestas de la oposición y de miembros del ZANU-PF, como el veterano de la guerra de independencia Blessed Geza, quien falleció en febrero pasado.

Las manifestaciones acabaron con 95 personas arrestadas en marzo a la espera de juicio tras enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Mnangagwa, de 83 años, completará su segundo mandato en agosto de 2028, el último permitido por la Constitución, pero el intento de prolongar su permanencia en el poder desató disputas internas entre las facciones de la ZANU-PF leales al presidente y las partidarias del vicepresidente, Constantino Chiwenga.

Chiwenga, exgeneral del ejército, lideró el golpe militar de 2017 que derrocó al entonces presidente Robert Mugabe -en el poder desde 1987- y que situó a Mnangagwa en la jefatura del Estado.

El actual presidente fue elegido en los comicios de 2018 y reelegido en los de 2023, cuyos resultados fueron impugnados por la oposición tras denunciar irregularidades en el proceso. EFE

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