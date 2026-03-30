La Asociación del Fútbol Argentino, embargada y procesada por fraude fiscal

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Buenos Aires 30 mar (EFE).- La Justicia argentina dictaminó este lunes el embargo y procesamiento de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) así como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.

Según la resolución judicial, a la que accedió EFE, el juez en lo penal económico Diego Amarante dispuso el procesamiento de la persona jurídica de la AFA por el delito de «apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social» y un embargo por la suma de 350 millones de pesos (unos 246.478 dólares).

La medida, que alcanza también a otros directivos de la entidad rectora del fútbol argentino, se tomó en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). EFE

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