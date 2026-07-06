La Autopsia de Charlie Kirk y pruebas de video contra Tyler Robinson destacan en audiencia

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Washington, 6 jul (EFE).- La autopsia que concluyó que el activista de ultraderecha Charlie Kirk murió víctima de un homicidio por arma de fuego y una serie de grabaciones de vigilancia que, según la fiscalía, ubican al acusado Tyler Robinson en el campus universitario antes, durante y después del tiroteo, concentraron este lunes la atención en la audiencia preliminar en Utah que definirá si el caso avanza a juicio.

Durante la primera jornada de la audiencia, la fiscalía presentó el informe de la autopsia como una de sus pruebas centrales, incluida la reproducción del video del ataque mortal ante el tribunal.

El juez Tony Graf no emitió comentarios al concluir la exhibición del material gráfico y acto seguido dio por incorporada la grabación como la prueba número ocho de la fiscalía.

Posteriormente, un agente policial, presente el día del atentado declaró que el examen forense determinó que la causa oficial de la muerte de Kirk fue homicidio por arma de fuego.

Más adelante, el caso comenzó a centrarse directamente en el acusado, cuando el agente David Hull identificó en la sala a Robinson como la persona que aparece en las imágenes captadas por cámaras de seguridad próximas al lugar del crimen.

Al ser preguntado por la fiscalía si el hombre que aparecía en las grabaciones era Robinson, sentado en la mesa de la defensa, Hull respondió: «Sí, lo es».

El investigador declaró además que las autoridades reunieron alrededor de 16 horas de grabaciones de cámaras de la Universidad de Utah Valley que muestran, según la acusación, a Robinson o al Dodge Challenger gris que presuntamente conducía el día del asesinato.

De acuerdo con el testimonio del agente, Robinson acudió al campus en cuatro ocasiones el 10 de septiembre: dos veces antes del tiroteo, una durante el ataque y otra esa misma noche.

Tras la presentación de la evidencia forense, el tribunal decretó un receso de 15 minutos antes de continuar con los testimonios.

La audiencia preliminar, presidida por el juez Tony Graf, continuará durante la semana mientras determina si la fiscalía ha presentado pruebas suficientes para que Robinson enfrente un juicio por el asesinato del activista cercano al a Administración del presidente, Donald Trump. EFE

dte/ gad