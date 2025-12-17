La autopsia revela que Rob y Michele Reiner murieron por «heridas por objetos cortantes»

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- El cineasta estadounidense Rob Reiner y su mujer Michele fallecieron a causa de «múltiples heridas por objetos cortantes», concluyó este miércoles el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

La autopsia determinó que la causa del deceso de la pareja, que fue encontrada sin vida en su casa en el acaudalo barrio de Brentwood, fue «homicidio», lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

La pareja falleció el pasado domingo, el mismo día en el que se descubrieron los cuerpos tras la llamada a autoridades por parte de una de sus hijas, de acuerdo con los registros, que concluyeron que los cuerpos de Rob y Michele están listos para ser entregados a sus familiares.

El hijo mediano de la familia, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado del asesinato de sus padres y este miércoles realizó su primera comparecencia ante un juez de Los Ángeles.

Ha sido imputado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del comediante Conan O’Brien.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ (‘Cuando Harry encontró a Sally’) o ‘The Wolf of Wall Street’ (‘El lobo de Wall Street’), fue encontrado muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por un medio estadounidense. EFE

mvg/asb/enb

(foto)(video)