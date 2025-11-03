La banda australiana AC/DC volverá a Chile tras 29 años, dentro de una gira por Sudamérica

Santiago de Chile, 3 nov (EFE).- La legendaria banda de rock australiana AC/DC volverá a Chile el próximo 11 de marzo de 2026, veintinueve años después de su última actuación, en el marco de su gira «Power Up», que en Sudamérica previamente llevará al grupo a Brasil y Argentina.

El escenario de esta actuación, que se desarrollará en Santiago de Chile, será el parque del Estadio Nacional, confirmó el grupo este lunes. La gira fue bautizada con el nombre del último trabajo de estudio del grupo.

La formación australiana debutó en Chile hace 29 años, también en una de las instalaciones del Estadio Nacional.

AC/DC, grupo que dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, es una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Su disco «Back In Black» es el «álbum más vendido de la historia por cualquier banda» y el «tercer álbum más vendido por cualquier artista», con unas ventas globales de 50 millones.

La banda, formada por Angus Young a la guitarra solista, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. EFE

