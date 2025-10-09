La banda de rock irlandesa Kodaline anuncia que se disolverá tras publicar su último álbum

1 minuto

Londres, 09 oct (EFE).- La banda de rock irlandesa Kodaline, conocida por éxitos como ‘All I Want’ anunció este jueves que pondrá punto y final a su carrera tras publicar su quinto y último álbum.

«Después de más de una década juntos, hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a Kodaline», dijo en un vídeo publicado en redes sociales el conjunto dublinés formado en 2012 por Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May y Jason Boland.

En este sentido, expresaron su intención de acabar «por todo lo alto» y, dijeron que antes de su ruptura definitiva volverían a meterse en el estudio por última vez para grabar su quinto y último álbum como Kodaline.

En un mensaje dirigido a los seguidores de la banda, confesaron que la decisión era «agridulce» y aseguraron que haber formado parte de ella y compartir esa experiencia con los fans había cambiado sus vidas para siempre.

«De cantar en las calles de Dublín hasta tocar conciertos en todo el mundo, todo ha sido un sueño», indicaron.

«Estamos y siempre estaremos agradecidos por vuestro amor y vuestro apoyo. Ha sido un viaje que nunca olvidaremos y esperamos que la música quede con vosotros por mucho tiempo después de nuestra marcha», agregaron.

Kodaline se hizo conocida mundialmente, entre otras, gracias a su canción ‘All I Want’ (2013), que apareció como parte de la banda sonora de la película ‘Bajo la misma estrella’ (2014), así como en series de la talla de ‘Anatomía de Grey’ o ‘Crónicas vampíricas’. EFE

