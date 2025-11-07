La banda Journey se retira de los escenarios con una gira de despedida por Norteamérica

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- La banda de rock californiana Journey, conocida por éxitos como ‘Don’t Stop Believin’, anunció este jueves su retirada de los escenarios con una gira de despedida en la que recorrerán más 60 ciudades de EE.UU. y Canadá.

La gira en el 2026, que llevará por título ‘Final Frontier’, invita a sus seguidores a un viaje que comenzará el 28 de febrero en Hershey, en el estado de Pensilvania y continuará hasta el 2 de julio en el municipio de Laredo, en Texas.

También visitarán ciudades canadienses como Ottawa, Hamilton, Montreal, Quebec City y Vancouver.

Fundada en la década de 1970 en San Francisco, California, la banda comenzó con un sonido más cercano al jazz fusión y el rock progresivo, pero el estrellato llegó con la llegada del cantante Steve Perry en 1977, con quien lanzaron sus temas más sonados.

Junto a Neal Schon en guitarra y Jonathan Cain en teclados, guitarra y voz; Deen Castronovo, Arnel Pineda, Jason Derlatka y Todd Jensen conforman la banda en la actualidad.

Schon y Cain son los dos miembros fundadores que formarán parte de esta gira, aunque el primero es el único que se mantiene activo en la banda.

El éxito de 1981 ‘Don’t Stop Believin’, que habla sobre la perseverancia en los sueños, se ha convertido en un himno cultural y que en 2009 se convirtió en la canción más vendida en la historia de iTunes. EFE

