La bandera de la República Islámica de Irán, remplazada brevemente por otra de la monarquía en Londres

Un manifestante remplazó brevemente la bandera de la República Islámica de Irán por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní en Londres este sábado, durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en el país, indicaron testigos a AFP.

Un video difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón del edificio, situado cerca de Hyde Park, en el centro de la capital, retirando la bandera de la República Islámica entre los vítores de los cientos de congregados y sustituyéndola por una bandera decorada con un león y un sol, símbolos de la monarquía.

La bandera del antiguo régimen permaneció varios minutos en el asta antes de ser retirada, explicaron varios testigos a una periodista de AFP en el lugar.

«Democracia para Irán, rey Reza Pahlavi. Justicia para Irán», gritaron los manifestantes, aludiendo al hijo del depuesto sah de Irán, que vive en Estados Unidos. Muchos congregados enarbolaban banderas relacionadas con la antigua monarquía iraní, derrocada por la revolución islámica de 1979.

Algunos agitaban también pancartas en las que estaba escrito «Irán libre».

«Estoy aquí para apoyar a los iraníes. Mis familiares en Irán manifiestan desde hace dos semanas. Internet está cortado. Creo que hace tres días no tenemos ningún contacto nadie», dijo a la AFP Taraneh, una productora de 33 años que vive en Londres desde hace cinco.

La policía de Londres indicó en X que enviaron agentes al lugar después de que un manifestante se subiera «al balcón del edificio». Más tarde, precisó que detuvo a dos personas y que busca a otra.

«No se constató ningún disturbio grave y los policías seguirán en el lugar para garantizar la seguridad de la embajada», señaló la policía.

Irán experimenta desde el 28 de diciembre una protesta popular inédita desde hace varios años, inicialmente relacionada con el costo de la vida, que se propagó al resto del país.

Al menos 51 personas, entre ellas nueve niños, murieron y centenares resultaron heridas, según el balance el viernes de la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega.

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet desde hace más de 48 horas, según la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks.

