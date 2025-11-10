La BBC sufre un duro revés tras dimisión de directivos y demanda de Trump de mil millones

Londres, 10 nov (EFE).- La cadena pública británica BBC ha sufrido un duro revés en las últimas horas tras la dimisión de dos de sus principales directivos y la amenaza de una demanda de no menos de mil millones de dólares del presidente estadounidense Donald Trump por difamación, todo ello tras un programa donde se manipuló un discurso del mandatario.

El director general de la corporación, Tim Davey, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, dimitieron de sus cargos este domingo después de la presión surgida tras la publicación de un memorando interno sobre la edición de un documental sobre Trump y los incidentes del Capitolio de enero de 2021.

El memorando, publicado el martes por ‘The Daily Telegraph’ y elaborado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la cadena, indica que el programa de reportajes en profundidad ‘Panorama’ pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada el discurso de Trump.

Esta edición hizo que pareciera que el presidente estadounidense estaba alentando directamente el asalto al Capitolio, algo por lo que el presidente de la BBC, Samir Shah, pidió disculpas ante lo que consideró un «error de criterio», según se expresó en una carta dirigida al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento británico.

Shah justificó en parte aquella edición del discurso de Trump -en la que se unieron dos cortes no consecutivos- porque eso permitía a la audencia «comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento», explicó Shah.

Sin embargo, confesó que la forma de editar el discurso «dio la impresión de ser una llamada directa a la acción violenta» por parte de Trump.

Sin haberse calmado la tormenta en Londres, el propio Trump terció en la polémica y envió este lunes una carta a la corporación en la que amenaza con una demanda de no menos de mil millones de dólares (casi 866 millones de euros) por daños y perjuicios si no lleva a cabo una «retractación completa y justa» de aquellos contenidos antes de las 5 de la tarde del próximo viernes.

Polémicas recientes

Esta no es la única polémica editorial a la que la venerada institución británica, tradicional símbolo del rigor e independencia periodísticos a nivel global, se ha enfrentado en los últimos meses.

Una de las más sonadas fue la emisión en febrero de un documental sobre la situación de los menores en la Franja de Gaza en el que se dio voz al hijo de un dirigente de Hamás.

‘Gaza: cómo sobrevivir en una zona de guerra’ fue retirado a mediados de febrero de la plataforma de contenidos a la carta BBC iPlayer después de que apareciesen informaciones al respecto de su narrador, un chico de 13 años que resultó ser hijo del viceministro de Agricultura en el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás.

El organismo regulador de radiodifusión británico Ofcom lo consideró «sustancialmente engañoso» y sostuvo que «esta deficiencia podría haber erosionado la considerable confianza que la audiencia habría depositado en un programa factual de la BBC sobre la guerra entre Israel y Palestina».

También se criticó con dureza la emisión en directo en la programación de la cadena de un concierto el pasado verano del dúo de hip hop-punk Bob Vylan en el Festival de Glastonbury en el que se gritó «¡muerte a las IDF!» (las Fuerzas de Defensa Israelíes), algo que el propio Tim Davie consideró «profundamente inquietante» y que reconoció como un «error muy significativo».

A pesar de estos reveses, el Gobierno británico expresó su apoyo a la BBC, y un portavoz del primer ministro, el laborista Keir Starmer, aseguró que «desempeña un papel fundamental en una era de desinformación en la que existe un claro argumento a favor de un servicio de noticias sólido e imparcial».

«Es importante que la BBC actúe para mantener la confianza y corregir rápidamente los errores cuando se producen», añadió. EFE

