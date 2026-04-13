La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,2 %

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Buenos Aires, 13 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 0,2 %, hasta las 2.991.781,46 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió un 0,02 %, a 122.950.538,51 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Loma Negra (-3,48 %), Central Puerto (-3,17 %) y Edenor (-2,77 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Transener (+4,35 %), Ternium (+2,5 %) y Sociedad Comercial del Plata (+1,58%)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una mejora promedio del 0,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 528 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.385 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió un 1,17 %, a 1.354 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió a 1.400 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó un 0,4 %, a 1.467,09 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió el 0,6 %, a 1.404,47 pesos por unidad. EFE

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