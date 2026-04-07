La Bolsa de Fráncfort cae 1,06 % al acercarse el fin del ultimátum de Trump a Irán

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Berlín, 7 abr (EFE).- La Bolsa de Fráncfort cayó un 1,06 % este martes, primer día de negociación en Alemania tras el receso de Pascua, en que Israel y Estados Unidos siguieron atacando objetivos en Irán, entre ellos la isla de Jarg, la principal terminal petrolera del país, a pocas horas de que venza el ultimátum dado por el presidente Donald Trump para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 1,06 %, hasta 22.921,59 puntos, frente a los 23.168,08 puntos en que acabó el pasado jueves.

El MDAX de las medianas empresas cedió un 0,63 % hasta los 28.733,46 puntos.

Después de que la semana pasada, marcada por la incertidumbre, Fráncfort acumulase pese a todo una ganancia de casi el 4 %, este martes volvió a bajar horas antes de que expirase el plazo dado por Trump, que vence a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del miércoles) y que llevó también a Wall Street a abrir en rojo.

Aunque la amenaza inicial del mandatario estadounidense pasaba por atacar puentes e instalaciones energéticas, este martes Trump advirtió de que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», en un mensaje en el que también apuntó que «tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso» si el régimen entra en razón y se aviene a sus exigencias.

Las químicas BASF y Brenntag ganaron este martes un 2,10 y un 1,30 % respectivamente, hasta los 52,01 y los 57,56 euros.

La médica Fresenius Medical Care subió un 1,03 % hasta los 39,07 euros.

Por el contrario, la cementera Heidelberg Materials cayó un 4,11 % hasta los 170,25 euros, la textil Adidas un 2,93 % hasta los 130,95 euros y la empresa armamentística Rheinmetall un 2, 92 % hasta los 1.524,60 euros. EFE

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