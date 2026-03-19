La Bolsa de Londres cae un 2,35 % entre incertidumbre económica por la guerra en Irán

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Londres, 19 mar (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 2,35 %, con solo tres empresas al alza, entre crecientes temores sobre el efecto en la economía global del conflicto en Oriente Medio.

El índice principal londinense, FTSE 100, perdió 241,79 puntos, hasta 10.063,50, en otra jornada volátil por el impacto del cierre de facto del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, en el comercio mundial de petróleo y otras materias primas.

El crudo brent, de referencia en Europa, volvió a tocar hoy los 119 dólares en el mercado de futuros de Londres, como ya hizo después de que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.

Metales como el aluminio también se han disparado entre temores a una escasez de suministro, con el precio en el mercado londinense (LME) en máximos de casi cuatro años, por encima de los 3.400 dólares por tonelada y con avances cercanos al 8 % desde el comienzo de los ataques.

En este contexto, y ante el riesgo de un repunte de la inflación, el Banco de Inglaterra decidió este jueves mantener en el 3,75 % los tipos de interés en el Reino Unido, en línea con otros bancos centrales, lo que supone una pausa en el ciclo de recortes iniciado en agosto de 2024.

Solo tres títulos acabaron con ganancias en la Bolsa de Londres: la petrolera BP, que aumentó un 4,93 % impulsada por los precios de los hidrocarburos; Games Workshop Group, fabricante de juegos de mesa, que sumó un 0,35 %; y la firma de software The Sage Group, que terminó la sesión con un 0,29 % más.

Por contra, perdieron terreno numerosos valores financieros y de materias primas, entre ellos los bancos Natwest y Standard Chartered, que bajaron un 8 y un 6,93 %, respectivamente; y las mineras Fresnillo, que cedió un 7,41 %, y Endeavour Mining, que bajó un 7,26 %. EFE

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