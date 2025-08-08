The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres cede un leve 0,06 % con las materias primas al alza

Londres, 8 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cedió este viernes un leve 0,06 % con compañías mineras y de extracción de materias primas como las principales beneficiadas de la última sesión de la jornada.

El índice principal londinense, el FTSE-100, descendió 5,04 puntos hasta 9.095,73, mientras que el secundario, el FTSE-250, sumó un leve 0,09 %, o 20,45 puntos, hasta 21.958,55.

En el plano de ganancias, destacaron la empresa de gestión y distribución de materias primas Glencore, que registró una subida del 2,78 %, seguida de la minera Antofagasta, que avanzó un 2,53 %, y la productora de bebidas Coca Cola Europacific Partners, que sumó un 2,33 %.

La lista de perdedoras, por su parte, la lideraron la compañía de marketing y comunicaciones WPP, que retrocedió un 6,20 %, seguida de la casa de apuestas y juegos de azar Entain, que perdió un 5,82 %, y la cadena hotelera Intercontinental Hotels Group, que perdió un 3,90 % del valor de sus acciones. EFE

