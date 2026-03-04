La Bolsa de Londres recupera un 0,80 % tras dos sesiones de caídas por la guerra en Irán

Londres, 4 mar (EFE).- La Bolsa de Londres se recuperó ligeramente este miércoles y subió un 0,80 % después de dos días de caídas lastradas por la incertidumbre en torno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El índice principal londinense, FTSE 100, avanzó 83,52 puntos hasta los 10.567,65, mientras que el secundario, FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, creció un 0,89 %, hasta 22,896,67 puntos.

El FTSE 100, que terminó la semana anterior con un nuevo máximo histórico, superando los 10.900 puntos, sufrió una caída de casi un 4 % en las dos primeras jornadas de esta semana, tras el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán -así como la escalada de la misma en la región de Oriente Medio- en el precio del petróleo y el gas.

Sin embargo, la caída del precio del petróleo y las medidas anunciadas por Estados Unidos para blindar el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20 % del flujo marítimo mundial de crudo, dieron cierta esperanza a los inversores.

En este contexto, las principales beneficiadas de la jornada fueron la empresa energética y de metales Metlen, que se disparó un 7,44 %, seguido del fondo de gestión patrimonial St. James´s Place, que creció un 5,01 % y la contratista militar Rolls-Royce Holdings, que se incrementó un 4,60 %.

Por el contrario, entre los más perjudicados de la sesión en la City londinense estuvieron la empresa de ingeniería Weir Group, que se desplomó un 10,64 %, junto a la promotora inmobiliaria Barratt Redrow, que cedió un 3,06 % y la minorista de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 2,88 %. EFE

