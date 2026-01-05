La Bolsa de Londres sube un 0,54 % y cierra por primera vez por encima de 10.000 puntos

Londres, 05 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,54 % y registró un nuevo récord para el selectivo FTSE-100, que por primera vez en su historia superó la barrera psicológica de los 10.000 puntos al cierre de la sesión.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 53,43 puntos hasta los 10.004,57, mientras que el secundario, el FTSE-250, sumó un 0,82 % o 184,72 puntos, hasta los 22.593,93. EFE

