La Bolsa de México cae un 0,06 % semanal, contrario a EE.UU. y llega a 71.436,55 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes un avance del 0,83 %, pese a ello cerró la semana con una pérdida del 0,06 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 71.436,55 unidades, contrario a los mercados en el mundo y en especial a los de Estados Unidos que se apuntaron ganancias.

Con este cierre negativo semanal, el mercado mexicano rompió una racha de dos semanas consecutivas de cierres en positivos.

«El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, los avances se debieron a un efecto rebote, luego de dos semanas consecutivas de pérdidas por el sector tecnológico», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC «cerró la semana con una ligera pérdida del 0,06 % luego de dos semanas al hilo de ganancias».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Gruma (-9,38 %), Chedraui (-5,65 %), Bimbo (-5,51 %), Industrias Peñoles (-4,65 %) e Inbursa (-3,5 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que el rendimiento del mercado mexicano en la semana registró una «ligera caída», pero a pesar de la baja en lo que va de febrero se ubica en +5,66 % y en lo que va del año se ubica en +11,08 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,81 % frente al dólar, al cotizar en 17,14 unidades por billete verde, frente a los 17,28 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 170,8 millones de títulos por un importe de 14.255 millones de pesos (unos 831,6 millones de dólares).

De las 737 firmas que cotizaron en la jornada, 329 terminaron con sus precios al alza, 391 tuvieron pérdidas y 17 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la corporación inmobiliaria Vesta (VESTA), con el 5,48 %; de la constructora de viviendas Gupo Ara (ARA), con el 4,06 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE B-1), con el 4,06 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -9,69 %; del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -3,9 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -3,45 %. EFE

jmrg/abz/gpv