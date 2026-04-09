La Bolsa de México gana 0,13 %, en línea con mercados de EE.UU. y sube a 70.314,19 enteros

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Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una ligera ganancia del 0,13 % para ligar dos cierres positivos y ayudar a que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), llegara a 70.314,19 unidades, en una jornada con avances en los índices de Estados Unidos.

«En el mercado de capitales se registraron ganancias durante la sesión en los mercados de Estados Unidos; debido a que los mercados europeos cerraron más temprano, no se borraron por completo las pérdidas», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró con una ganancia del 0,13 % para ligar dos cierres positivos» luego de dos negativos a inicios de semana.

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron los avances de las emisoras Peñoles (+7,57 %), Grupo Carso (+4 %) y América Móvil (+2,93 %)

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que el «IPC terminó la jornada al alza y con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se sitúa en +9,34 %.

«A nivel empresarial, 11 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo», apuntó.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,36 unidades por billete verde, frente a los 17,43 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203 millones de títulos por un importe de 16.789 millones de pesos (unos 967 millones de dólares).

De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 319 cerraron con sus precios al alza, 363 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 7,57 %; del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -4 %, y de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 3,83 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de hoteles y centros de vacaciones El Cid Mega (CIDMEGA) con el -10,19 %; de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el -4,27 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3,09 %. EFE

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