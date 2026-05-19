La Bolsa de México gana un 0,22 % y liga dos sesiones consecutivas al alza

2 minutos

Ciudad de México, 18 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un 0,22 %, para ligar dos sesiones al alza, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68.555,63 unidades, en una sesión con resultados mixtos en el mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos los principales índices retrocedieron», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia del 0,22 % para sumar dos sesiones consecutivas de avances».

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras Gentera (+5,04 %), Bimbo (+3,1 %), Banco del Bajío (+2,42 %), Megacable (+2,12 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1,96 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el avance de este lunes, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 1,03 % y un rendimiento del 6,6 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,7 % frente al dólar, al cotizar en 17,4 unidades por billete verde, frente a los 17,28 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203,5 millones de títulos por un importe de 27.926 millones de pesos (unos 1.605 millones de dólares).

De las 712 empresas que cotizaron en la sesión, 355 cerraron con sus precios al alza, 325 registraron pérdidas y 32 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 6,88 %; de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 5,04 % y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 3,75 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el -4,47 %; de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el -2,91 %, y de la compañía de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el -2,64 %. EFE

jmrg/abz/rrt