La Bolsa de Madrid cierra con una caída inapreciable pero conserva los 16.000 puntos

Madrid, 4 nov (EFE).- La Bolsa española terminó este martes con una caída inapreciable de apenas el 0,004 % a pesar del retroceso superior al 13 % de Telefónica y el descenso de Wall Street y de la mayoría de las plazas europeas.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, perdió 0,6 puntos, equivalentes al 0,004 %, hasta 16.036,4 puntos. En el año gana el 38,3 %.

La caída de Telefónica, que recortará a la mitad el dividendo de 2026, condicionó la sesión bursátil, aunque la reducción de las pérdidas de Wall Street al cierre nacional al 0,35 % permitió contener el descenso y conservar el nivel de 16.000 puntos. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,4 %, hasta 64,63 dólares.

De los grandes valores destacó la bajada del 13,12 % de Telefónica, la mayor del IBEX y de toda la Bolsa española, mientras que Banco Santander cedió el 0,46 %, Repsol el 0,38 % e Inditex el 0,19 %. Iberdrola subió el 1,48 % (quinta mayor alza del IBEX) y BBVA el 1,39 % por el dividendo que pagará el viernes. EFE

