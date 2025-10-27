La Bolsa de Madrid supera su récord histórico

afp_tickers

1 minuto

La Bolsa de Madrid superó este lunes su récord histórico, dos días antes de la publicación del PIB del tercer trimestre, que debería confirmar que España es una de las economías más dinámicas de Europa.

El Ibex, el índice principal del parqué madrileño, alcanzó a media mañana los 15.978 puntos, superando así los 15.945,7 puntos registrados al cierre del 8 de noviembre de 2007, cuando marcó su récord anterior.

En aquel momento, todavía no se había producido la fuerte crisis financiera internacional que haría estallar poco después la economía mundial, provocando el colapso de los mercados financieros.

El miércoles se difundirá una primera estimación del PIB del tercer trimestre, que se espera positiva.

La cuarta economía de la zona euro se encuentra así en buen camino para alcanzar el 2,7% de crecimiento que espera para este año el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez.

Esta previsión es cercana a la del Fondo Monetario Internacional, que revisó a mediados de octubre su proyección de crecimiento para España, situándola en el 2,9% para este año (+0,4 puntos respecto a julio) y en el 2% para 2026 (+0,2 puntos), lo que supone un ritmo muy superior al de los demás países de la zona euro.

El Ibex agrupa a las 35 mayores empresas españolas.

rbj-mig/rs/al/sag