La Bolsa de Milán sube un 0,42 % pendiente de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Roma, 29 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,42 % hasta los 50.036,75 puntos, impulsada por las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,42 % hasta los 52.721,36 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 820 millones de acciones por un valor de unos 7.859 millones de euros (unos 9.177 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, reaccionó con optimismo y se acercó a sus máximos históricos en una sesión marcada por el desplome de los precios del petróleo brent.

A lo que se sumó el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth sobre una reunión inminente con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre un acuerdo con Irán.

Las empresas con mejores resultados de la jornada fueron la red de pago Nexi, que subió un 2,03 %, las entidades financieras Banca Mediolanum (1,98 %), Unicredit (1,82 %) y Finecobank (1,75 %), y wl grupo de servicios postales Poste Italiane (1,36 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron lideradas por la fabricante de audífonos Amplifon, que cayó un 2,13 %, seguida del grupo automovilístico Stellantis (-1,90 %), la aeroespacial Avio (-1,80 %), la constructora naval Fincantieri (-1,78 %) y la fabricante de cables Prysmian (-1,53 %). EFE

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