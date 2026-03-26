La Bolsa de París cede el 0,98 % en medio de la incertidumbre sobre negociación con Irán

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París, 26 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este jueves un 0,98 %, penalizado por la incertidumbre sobre el proceso negociador entre Estados Unidos e Irán respecto a la guerra en Oriente Medio.

La plaza parisina se quedó en los 7.769,31 enteros, con 28 valores a la baja y 12 al alza. El CAC-40 termina así con una serie de tres subidas consecutivas.

El índice llegó a estar en ligera alza en el último tramo de cotización, pero terminó en claro retroceso después de que los inversores interpretasen negativamente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de las negociaciones con Irán.

La empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-5,73 %) encabezó las pérdidas, seguida por la compañía de componentes eléctricos Legrand (-4,50 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-3,93 %).

En positivo, cerraron la petrolera TotalEnergies y la empresa de semiconductores STMicroelectronis, que ganaron el 2,89 % y 1,93 %, respectivamente. EFE

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