La Bolsa de París celebra el anuncio iraní sobre Ormuz y sube casi el 2 %

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París, 17 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó la jornada de este viernes con una notable subida del 1,97 % tras el anuncio iraní de permitir la navegación de buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.

El parqué se quedó en 8.425,13 puntos, con 31 valores al alza y 9 a la baja. El CAC-40 se disparó en el último tramo de la jornada bursátil tras el anuncio de «la apertura total» de Ormuz por parte de las autoridades iraníes al menos hasta al fin del alto el fuego con Estados Unidos.

No obstante, su presidente, Donald Trump, rebajó las expectativas al anunciar, poco después, que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, unas declaraciones que tuvieron un impacto limitado en la Bolsa de París.

El fabricante automóvil Stellantis, el de semiconductores STMicroelectronics y el constructor de motores de aviones Safran encabezaron las subidas con mejoras del 6,81 %, 6,47 % y 5,73 %, respectivamente.

En rojo, destacó la caída de la petrolera TotalEnergies (-5,25 %), un valor-refugio durante momentos de crisis energética, y la compañía de telecomunicaciones Orange (-5,28 %). EFE

atc/fpa