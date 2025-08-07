The Swiss voice in the world since 1935

La bolsa de São Paulo avanza un 1,48 %, su cuarta subida consecutiva

São Paulo, 7 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este jueves un 1,48 %, su cuarta subida consecutiva, impulsada por los resultados trimestrales de las empresas brasileñas y pese al recrudecimiento de la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump.

El índice de referencia del parqué brasileño, el Ibovespa, subió hasta los 136.527 puntos y amplió las ganancias de la sesión anterior, cuando avanzó un 1,04 %.

Un día después de la entrada en vigor del arancel del 50 % sobre parte de las importaciones procedentes de Brasil, Trump amenazó hoy con imponer una nueva barrera específica para chips y semiconductores fabricados fuera de EE.UU.

Los papeles preferentes de la petrolera estatal Petrobras subieron un 0,5 % en anticipación de la publicación de los resultados del segundo trimestre, mientras que los ordinarios de la minera Vale avanzaron un 0,6 %.

Lideraron las ganancias las acciones de la aseguradora Qualicorp (+10,3 %) y las de la eléctrica Eletrobras (+9,6 %).

En el lado contrario, los papeles que más perdieron valor fueron los de la cadena de tiendas Casas Bahia (-7,5 %) y los de la empresa cárnica Minerva (-5,1 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,73 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,42 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado durante la sesión rondó los 23.900 millones de reales (unos 4.400 millones de dólares o 3.700 millones de euros) en más de cuatro millones de operaciones financieras. EFE

