La bolsa de São Paulo baja 0,7 % en marzo por la guerra, pero avanza un 16,3 % trimestral

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São Paulo, 31 mar (EFE).- La bolsa de São Paulo perdió un 0,70 % en el mes de marzo, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, pero terminó el primer trimestre del año con un alza acumulada del 16,3 % tras los récords registrados en el arranque de 2026.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, subió este martes un 2,71 % para terminar el mes con 187.461 puntos, ante las mejores perspectivas de los inversores frente a un posible fin del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 1,31 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,178 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La divisa brasileña retrocedió un 0,85 % en el acumulado de marzo, mientras que en los primeros tres meses del año ganó un 5,6 % frente al billete estadounidense, en comparación con el cierre de 2025.

El mercado paulista, el mayor de América Latina por volumen negociado, capeó la tormenta geopolítica de marzo, favorecido por el impulso de valores como la petrolera estatal Petrobras.

Uno de los grandes impactos de la guerra en el golfo Pérsico ha sido la disparada de los precios internacionales del petróleo y Petrobras, controlada por el Estado brasileño pero con acciones en bolsa, se ha beneficiado de ello.

Con todo, las acciones ordinarias y preferentes de la petrolera brasileña se dejaron este martes un 1,3 % y un 2,0 %, respectivamente, en línea con la caída del barril Texas, referencia en América.

Por otro lado, la minera Vale, el otro buque insignia del parqué, compensó el rojo de Petrobras con un avance del 3,7 % en sus papeles ordinarios.

En una jornada de predominante color verde, los valores más beneficiados fueron el operador de planes privados de salud Qualicorp (+12,8 %) y el fabricante de cosméticos Natura (+12,9 %), tras cerrar este último un acuerdo con la firma estadounidense Advent International para la venta de hasta un 10 % de su capital social.

Natura comunicó, además, la salida del Consejo de Administración de sus tres fundadores.

En la otra cara de la moneda, la petrolera privada Prio encabezó las pérdidas al dejarse un 8,2 %.

El volumen negociado hoy en la bolsa alcanzó los 38.000 millones de reales (7.300 millones de dólares/ 6.300 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones financieras, cifras por encima de lo habitual. EFE

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