La bolsa de São Paulo rebota un 1,3 % impulsada por el crecimiento de Brasil y el petróleo

2 minutos

São Paulo, 19 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo repuntó este jueves un 1,35 %, aupada por el crecimiento del 2,5 % de la actividad económica de Brasil en 2025 y la subida cercana al 2 % de los precios internacionales del petróleo, lo que favoreció a la estatal Petrobras.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró con 188.534 puntos básicos y dejó atrás la bajada del 0,24 % que registró en la víspera, cuando volvió a operar después de dos días cerrado por Carnaval.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,25 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,227 reales en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros recibieron con entusiasmo el dato anual de la actividad económica de Brasil, la mayor economía de América Latina, que creció un 2,5 % en 2025 frente al año anterior.

No obstante, el indicador, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), se redujo un 0,2 % en diciembre respecto a noviembre como consecuencia del mal comportamiento del sector servicios.

Con todo, ese descenso fue menor del esperado por el mercado financiero.

Por otro lado, el corro brasileño, fuertemente vinculado con el sector de materias primas, también se vio favorecido por el alza de los precios del petróleo.

El barril Texas subió un 1,9 %, mientras que el Brent avanzó un 1,86 %.

Este movimiento rindió frutos a la petrolera estatal brasileña Petrobras, el valor con más peso del Ibovespa y cuyas acciones se apreciaron entre un 1,7 y un 2,6 %, según los datos preliminares al cierre de la sesión bursátil.

Sin embargo, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de los operadores de planes privados de salud Qualicorp (+6,7 %) y Hapvida (+6,9 %), además del grupo eléctrico Axia (+6,5 %).

En el otro lado de la moneda, jornada teñida de rojo para la red de supermercados Pão de Açúcar y la empresa azucarera y energética Raízen, que se dejaron un 8,6 % y un 7,5 %, respectivamente.

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó este jueves los 30.000 millones de reales (unos 5.760 millones de dólares/4.890 millones de euros), en 4,3 millones de operaciones. EFE

cms/seo