La Bolsa de Teherán reabre tras 80 días cerrada por la guerra con EE.UU. e Israel

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Teherán, 19 may (EFE).- La Bolsa de Teherán reanudó este martes sus operaciones tras 80 días de cierre por la guerra con Estados Unidos e Israel, con solo un 28 % de los valores cotizando en terreno positivo y con los sectores químico y siderúrgico aún cerrados por los daños sufridos durante el conflicto.

“Tras una suspensión inevitable, iniciamos hoy la primera jornada de la negociación de acciones”, anunció el presidente de la Bolsa de Teherán, Hoyatolá Seydi, durante la ceremonia de reapertura, informó la página web del mercado bursátil.

Las operaciones comenzaron a las 9:00 hora local (5.30 GMT) en el parqué bursátil de la capital iraní, con más de 500 empresas cotizando, mientras que otros 40 valores de compañías afectadas durante la guerra, que comenzó el 28 de febrero, permanecen todavía cerrados.

Estas acciones pertenecen principalmente a los sectores químico y siderúrgico, dañados por ataques israelí-estadounidenses contra petroquímicas y las dos principales acerías de Irán, Fulad Mobarakeh y Fulad Juzistán.

Por ello, Irán prohibió a finales de abril la exportación de productos de acero hasta el 30 de mayo para garantizar el abastecimiento interno.

La guerra ha profundizado la crisis económica de Irán al acelerar la devaluación de su moneda y disparar la inflación interanual hasta el 73 %. EFE

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