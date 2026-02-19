La brasileña Natura vende las operaciones de Avon en Rusia por 31,6 millones de dólares

1 minuto

São Paulo, 19 feb (EFE).- El fabricante de cosméticos brasileño Natura anunció este jueves que concluyó la venta de las operaciones de la marca Avon en Rusia al grupo local Arnest por unos 26,9 millones de euros (31,6 millones de dólares).

El acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de la compañía para simplificar su estructura corporativa y «consolidar el foco en el crecimiento de su negocio en América Latina», según informó en un comunicado enviado al mercado financiero.

Natura indicó que recibió el montante de la transacción el pasado martes.

En enero pasado, el productor brasileño vendió a la firma estadounidense Regent LP el control de Avon International.

En esa operación ya se excluyeron las operaciones de la marca en América Latina y Rusia, que ahora ha vendido a un grupo de cosméticos de ese país.

Natura registró entre enero y septiembre de 2025 pérdidas por 1.881 millones de reales (unos 360 millones de dólares al cambio de hoy), lo que supuso un 77,9 % menos con respecto al perjuicio del mismo periodo de 2024.

La empresa alegó entonces que se mantuvo en números rojos por «la desaceleración del mercado de belleza en Brasil» a partir del segundo semestre de ese año, que coincidió con «un pico en la inestabilidad operacional en Argentina» y que terminó «ofuscando la recuperación del desempeño en México». EFE

cms/jmc/gad