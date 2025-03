La brigada femenina, un equipo que mantiene y recupera calles en ciudad colombiana de Cali

Cali (Colombia), 7 mar (EFE).- A las cuatro de la mañana, cuando el sol ni siquiera ha salido, Millerlani Acosta ya está en pie. Se levanta a esa hora para ir a trabajar en una brigada de mujeres que recuperan la malla vial de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.

Lo primero que hace Acosta, de 42 años de edad, es despertar a su esposo, el padre de sus seis hijos, con quien se turna tareas que se deben cumplir con ‘cronómetro en mano’.

«Hago el desayuno y al mismo tiempo el almuerzo, él (su esposo) debe garantizar que los niños se bañen. Luego lo despacho para su trabajo junto a mis hijos más grandes que también tienen empleo; de ahí llevo a los dos más pequeños al colegio porque la educación es fundamental», cuenta a EFE.

Acosta hace parte de una de las ‘cuadrillas rosa’ de la Secretaría de Infraestructura de Cali, iniciativa pionera en Colombia para emplear mujeres en la recuperación de vías con el fin de abrirles oportunidades en un sector dominado por los hombres.

«Llego a mi trabajo a las 7:30 de la mañana, me tomo mi buena taza de café y quedo lista para salir a las calles con mis compañeros. Yo amo mi trabajo porque me ha demostrado de qué soy capaz», insiste porque no le importa enlodarse, cargar carretas o usar palas, pues las calles y avenidas deben quedar perfectas al final del día.

Esta iniciativa ha permitido que madres cabeza de familia de sectores vulnerables de Cali tengan empleo digno sin estigmatizaciones.

«Vivo en el corregimiento (caserío) del Hormiguero, a 40 minutos del centro, pero amo mi ciudad y me siento orgullosa de ser caleña, pero, sobre todo, de sacar a mis hijos adelante ayudando a otras personas a gozar de vías buenas, de salvarles la vida», añade la mujer.

Papel fundamental

Según la secretaria de Infraestructura de Cali, Luz Adriana Vásquez Trujillo, las ‘cuadrillas rosa’ también conocidas como las ‘cuadrillas poderosas’, demuestran que las mujeres se siguen haciendo escuchar en escenarios que antes les eran vetados.

«Lamentablemente aún hay personas que estigmatizan a alguien por ser mujer, y no debe ser así. Incluso cuestionan que esta cartera sea gerenciada por una de ellas. Hoy en día nosotras nos empoderamos para sacar proyectos adelante, con amor, dedicación y esfuerzo porque demostramos que podemos», afirma a EFE la funcionaria.

En Cali hay más de 2.900 kilómetros de vías y se estima que más de 1.700 de estos están en regular o mal estado. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, planea recuperar cerca de 1.000 kilómetros en cuatro años, propósito en el que las cuadrillas de mujeres tienen un papel fundamental.

«Desde hacer labores de reparcheo, instalar adoquines, recuperar puentes o pintar bordillos, estas mujeres están siendo capacitadas para distintas tareas porque la malla vial la recuperamos entre todos», insiste Vásquez.

Cada grupo está conformado por hasta 10 personas y se espera que al finalizar el año haya hasta tres ‘cuadrillas poderosas’ en la ciudad.

«Estas mujeres, en su mayoría, son de los corregimientos (caseríos) y comunas donde históricamente no han tenido oportunidades. Hoy tienen una responsabilidad grande al recuperar la ciudad y dignificar el servicio público con pasión», agrega la funcionaria.

Se espera que el plan piloto de la primera cuadrilla de mujeres se extienda como modelo al resto del país mediante alianzas con distintos sectores de la construcción como la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

«Aquí no existe ese cuento del sexo débil (…) podemos vernos rudas con una pala en la mano, pero detrás del uniforme seguimos siendo femeninas, madres, esposas, e hijas», concluye Acosta. EFE

