La Cámara Alta alemana aprueba presupuestos de 2026 con gastos por casi 524.000 millones

2 minutos

Berlín, 19 dic (EFE).- La Cámara Alta del Parlamento alemán, que reúne a los 16 Estados federados del país, dio luz verde este viernes en su último pleno del año a los presupuestos federales para 2026, por los que el Gobierno prevé unos ingresos y gastos de unos 524.540 millones de euros, de los que casi 100.000 millones de euros serán financiados con créditos.

Según recordó el Bundesrat en un comunicado, buena parte de los créditos, en concreto más de 57.000 millones de euros, se inscribe en la excepción al freno de la deuda que constituye el gasto en defensa, por lo que no será tenido en cuenta a efectos de déficit.

Una significación especial corresponde a los diversos presupuestos extraordinarios, destacó la Cámara Alta, a saber el fondo ‘Infraestructura y Neutralidad Climática’, dotado con 58.070 millones de euros, el fondo ‘Clima y Transformación’, con 34.800 millones de euros, y el fondo ‘Fuerzas Armadas’, con 25.510 millones de euros.

Sumando el volumen de este último al resto de partidas destinadas al gasto militar, el total del gasto en defensa ascenderá a 82.650 millones de euros, lo que supone una subida de casi un 33 %.

Por otro lado, el Gobierno planea invertir 128.000 millones de euros en el desarrollo de ámbitos como la infraestructura de transporte, educación, investigación y desarrollo, sanidad, vivienda, digitalización y protección del clima.

En total, el déficit del presupuesto ordinario asciende a 97.700 millones de euros y si se le suman los créditos para los dos fondos especiales alcanza los 180.000 millones de euros, lo que representa el segundo más alto de la historia de la posguerra.

La Cámara Baja del Parlamento o Bundestag ya dio su aprobación a los presupuestos de 2026 el pasado 28 de noviembre.

Tras haber completado el trámite parlamentario, y una vez que sea publicado en el boletín oficial del Estado, la ley de los presupuestos entrará probablemente en vigor el próximo 1 de enero.EFE

cph-rz/cae/alf