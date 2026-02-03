La Cámara Baja aprueba varias partidas y pone fin al cierre parcial del Gobierno en EEUU

Washington, 3 feb (EFE).- La Cámara Baja de Estados Unidos puso fin este martes al cierre del Gobierno federal que empezó el sábado al aprobar unas partidas presupuestarias que permitirán a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ese departamento, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes estadounidenses a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis.

La Cámara aprobó la medida por un estrecho margen de 217 a 214 votos, y ésta será enviada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que está preparado para firmarla de inmediato.

La votación pone fin, como se preveía, a un breve cierre parcial de Gobierno, pero abre la puerta a unas arduas negociaciones entre demócratas y republicanos para aprobar la partida relativa al DHS.

La muerte de los dos manifestantes en las protestas de Mineápolis contra las redadas masivas de inmigrantes provocó la reacción de rechazo de los demócratas a la ampliación de fondos a las agencias encargadas de estas políticas.

Los demócratas están exigiendo la obligación de que los agentes del DHS lleven cámaras corporales, que deban aportar órdenes judiciales para poder acceder a las propiedades privadas, que su identificación sea obligatoria y que se les prohíba que lleven máscaras que oculten su identidad.

La presión demócrata se extendió también a las filas republicanas, ya que algunos congresistas llegaron a cuestionar la política migratoria de Trump, de manera que el presidente se vio obligado a suavizar algunas de sus medidas y sustituyó al responsable del operativo -el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino- por el zar de la frontera, Tom Homan.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muy cuestionada por su gestión de la crisis de Mineápolis, anunció este lunes en su cuenta de X que los agentes federales empezarían a usar cámaras corporales, en lo que se entendió como un gesto antes de la votación.

Sin embargo, y pese al repliegue de las políticas migratorias para zanjar la polémica y detener las protestas en la calle, las negociaciones para las dos próximas semanas se auguran tensas y complicadas. EFE

