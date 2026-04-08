La Cámara de Diputados de Argentina debate reforma a la ley de glaciares

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Buenos Aires, 8 abr (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina comenzó este miércoles el debate de un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares y que genera un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientalistas.

La iniciativa ya fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, por lo que, de ser avalada también en la Cámara Baja, se convertirá en ley.

«Algunos dicen que no vamos a tener más glaciares y, la verdad, eso es no haber leído el proyecto», afirmó el diputado oficialista José Peluc al abrir el debate, que se prevé que se prologará hasta la madrugada del jueves.

El proyecto, que el Ejecutivo de Milei envió al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a ser protegidas.

Rechazo de ambientalistas

El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.

A inicios de marzo pasado, cuatro relatores de Naciones Unidas expresaron en una carta dirigida a Milei su preocupación por el posible impacto que el proyecto de ley, de aprobarse, «podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos».

En la mañana de este miércoles, activistas de Greenpeace escalaron un monumento en la plaza frente al edificio del Congreso y colgaron allí un cartel con el mensaje: «Diputados no traicionen a los argentinos. La ley de glaciares no se toca».

Por la tarde, una vez iniciado el debate y en medio de un fuerte operativo de seguridad, manifestantes se concentraron en los alrededores del Congreso para expresar su rechazo a la reforma.

En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.

En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.

Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325. EFE

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