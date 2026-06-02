La caída de Maduro fue una «quimioterapia» necesaria hacia la democracia en Venezuela

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Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición de Venezuela y preso político sometido a arresto domiciliario, dijo en una entrevista a AFP que el derrocamiento de Nicolás Maduro fue una «quimioterapia» necesaria para «salvar» al país, además abogó por unas prontas elecciones presidenciales.

Este exmagistrado de la Corte Suprema es cercano a la Nobel de la Paz María Corina Machado. Fue detenido en agosto de 2024 durante una ola de represión que siguió a los comicios presidenciales en los que Maduro fue declarado ganador ante denuncias de fraude por parte de la oposición.

Permaneció cerca de dos años en la temida prisión política del Helicoide. Salió en una tanda de excarcelaciones impulsadas por Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro el 3 de enero.

A sus 63 años, sigue bajo arresto domiciliario, con un grillete electrónico y vigilancia de agentes policiales apostados frente a su apartamento.

La justicia venezolana rechazó su petición de amnistía y es uno de los pocos presos políticos excarcelados que no gozan de libertad de movimiento.

Rocha compara la «operación quirúrgica» del 3 de enero con un tratamiento contra el cáncer. «Para salvar el cuerpo fue necesario practicar una quimioterapia», dijo.

Cree que a nadie le gustó el operativo militar que dejó un centenar de muertos, «pero era necesario para salvar el cuerpo».

Ahora para «salvar lo que queda de cuerpo» pide aplicar un «bypass» que, considera en su metáfora médica, equivale a unas elecciones presidenciales.

– Nuevas elecciones –

Analistas estiman que desde el 3 de enero Venezuela está bajo tutela estadounidense. Donald Trump ha elogiado la gestión de Rodríguez, que impulsó reformas para abrir las industrias petrolera y minera al capital privado.

Sin nombrar a Estados Unidos, el abogado pide acompañamiento de este «tutor» para que «este cuerpo sea útil no solamente para el tutor, sino para la democracia en toda la América».

Contrario a la opinión de un sector opositor y especialmente de Washington, Rocha desestima la necesidad de una larga espera para celebrar nuevas elecciones presidenciales.

Sostiene que las condiciones actuales son similares a las de las presidenciales de 2024, que insiste ganó la oposición.

«Le ganamos a Elvis Amoroso (presidente del Consejo Nacional Electoral) con su mentira. Probamos al mundo que habíamos ganado», subrayó.

La única «circunstancia distinta», según el abogado, es que ahora el Poder Electoral no podrá dar un «resultado falsificado».

– «Irreversible» –

El opositor critica los cambios impulsados por el gobierno interino, especialmente la reforma judicial solicitada por Rodríguez.

«Cambiar unos nombres por otros (…) esto no es un cambio», reclamó. «Aquí no hay ningún cambio en el sistema de justicia, hay la apariencia de un movimiento para de alguna manera cumplir con una tarea».

La «tarea» que la oposición y Estados Unidos reclaman realmente consiste en «cambiar las estructuras» y plantear «la posibilidad de la construcción de un nuevo país», precisó.

También se muestra escéptico sobre la ley de amnistía aprobada en febrero. Aunque reconoce que permitió la excarcelación de muchos venezolanos injustamente detenidos, la tilda de «pésima ley».

Opina que las liberaciones son producto de la presión internacional, y que la amnistía se usó como una «excusa» de Rodríguez para «justificarse ante sí misma y ante los suyos» por excarcelar «a los que días antes calificaba de terroristas».

Rocha fue acusado de «terrorismo», un delito comúnmente usado para encarcelar a políticos disidentes.

«Garantizar el respeto a la soberanía popular y (…) que se manifestaran los ciudadanos el 28 de julio de 2024, ese fue mi delito», explicó.

«Fuimos detenidos en una especie de razia», afirmó.

Durante su encarcelamiento coincidió con madres, esposas e hijos de perseguidos políticos que «al no conseguirlos, el régimen optó por llevarse a su entorno familiar para presionar».

«Lo puso muy en práctica el régimen nazista (sic.) en su época», subrayó.

Hoy vive «en la comodidad» de su hogar, pero recuerda que su grillete electrónico «es lacerante en el espíritu».

Reflexionó además que encarcelado descubrió que incluso antes de su detención no era libre, «ni yo ni los venezolanos», dijo.

Cree sin embargo que tras esta etapa «negra del país», ahora el avance hacia la democracia es «absolutamente irreversible».

El mandato de Rodríguez «es un interregno todavía difícil de definir en el terreno de lo político constitucional» que es necesario «cumplir antes de empezar la verdadera etapa de transición», estimó Rocha.

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