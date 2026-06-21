La cadena Al Jazeera condena el «asesinato deliberado» de otro de sus periodistas en Gaza

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Jerusalén, 21 jun (EFE).- La cadena de noticias Al Jazeera ha denunciado la muerte en un bombardeo israelí de su periodista Ahmed Wishah, en lo que calificó como un «asesinato deliberado» mientras el camarógrafo se encontraba en su vivienda en el campamento de refugiados de Bureij, centro de Gaza.

Al Jazeera, en un comunicado divulgado a última hora del sábado, reiteró su llamamiento a la comunidad internacional y a las instituciones jurídicas para que adopten «medidas urgentes y prácticas que exijan responsabilidades a los funcionarios israelíes implicados en estos crímenes atroces».

En el ataque en el que murió Wishah fallecieron otros dos gazatíes, informaron los equipos de rescate de la Defensa Civil, que se sumaron a otros seis fallecidos en ataques en toda Gaza, pese al alto el fuego, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad.

Según el canal, el asesinato de Wishah -corresponsal del servicio en árabe Mubasher- se suma a la muerte de otros once profesionales de Al Jazeera asesinados por Israel en Gaza desde que este país comenzase la ofensiva bélica en octubre de 2023 tras los ataques de Hamás.

Entre ellos, el hermano de Ahmed, Mohamed Wishah, fue también asesinado hace meses por Israel un ataque con un dron contra su vehículo en la Ciudad de Gaza en el que murió un segundo pasajero, confirmó el pasado 8 de abril la Defensa Civil local y el propio canal de televisión.

El Ejército israelí, como hace habitualmente y sin pruebas, alegó este domingo en un comunicado en X que Ahmed Washah ejercía, además de como periodista, como «francotirador de Hamás»; una acusación similar a la que hicieron contra su hermano el pasado abril.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CJP), Israel ha matado al menos a 259 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación entre las decenas de miles de personas asesinadas en Gaza, Yemen, Líbano, Israel e Irán desde el 7 de octubre de 2023; más que ningún otro país en más de tres décadas.

Hasta la fecha, el CPJ ha documentado 207 periodistas palestinos asesinados en Gaza, 2 informadores también palestinos muertos en centros de detención israelíes, 31 periodistas yemeníes y 16 libaneses en total en Líbano durante las guerras israelíes contra Gaza e Irán. EFE

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