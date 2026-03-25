The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La cadena pública australiana ABC suspende emisiones durante 24 horas por huelga general

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Sídney (Australia), 25 mar (EFE).- La Australian Broadcasting Corporation (ABC), la cadena pública australiana, interrumpirá sus emisiones habituales durante las próximas 24 horas, a excepción de los servicios de emergencia, debido a una huelga general convocada por periodistas y trabajadores en todo el país.

El paro, que comenzó este miércoles a las 11:00 hora local (00:00 GMT), responde al desacuerdo del personal con la última oferta salarial presentada por la corporación y afectará de forma significativa a toda su programación informativa.

Según informó la propia ABC, alrededor del 60 % de los empleados que participaron en una consulta interna rechazaron una propuesta que contemplaba un aumento salarial del 10 % en tres años, al considerarla insuficiente frente a la inflación e ir acompañada de recortes en las condiciones laborales.

Durante la jornada de huelga, periodistas, técnicos, productores y otros profesionales han abandonado sus puestos, lo que obligará a la cadena a limitar su actividad a emisiones esenciales.

En este contexto, ABC no pasó a negro, pero comenzó a emitir hoy los informativos de la cadena británica BBC.

Representantes sindicales señalaron que la medida refleja la creciente frustración de la plantilla, aunque subrayaron que su intención no es perjudicar a la audiencia.

Se trata de la primera huelga de este tipo en la cadena pública en dos décadas y se espera que las negociaciones continúen con la mediación de la Comisión de Trabajo Justo. EFE

emg/mca/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR