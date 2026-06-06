La Cancillería colombiana rechaza injerencia externa en las elecciones presidenciales

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Bogotá, 5 jun (EFE).- La Cancillería colombiana expresó este viernes su «profunda preocupación» y rechazó cualquier manifestación de apoyo, presión o intervención externa que pretenda influir en las elecciones del país, días después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, respaldara al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que las decisiones sobre el futuro político de Colombia competen «exclusivamente al pueblo colombiano» mediante el ejercicio libre y soberano del voto, y advirtió que cualquier acción de actores extranjeros orientada a favorecer o perjudicar candidaturas constituye una «inadmisible injerencia» en la democracia nacional.

El pronunciamiento se conoce a dos semanas de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán De la Espriella, quien el pasado domingo obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %) en la primera ronda, y el senador izquierdista Iván Cepeda, respaldado por el presidente Gustavo Petro, que consiguió 9,7 millones de sufragios (40,90 %).

La Cancillería reiteró además que el proceso electoral debe desarrollarse en un ambiente libre de toda interferencia externa, pues esta «socava el Estado de derecho, afecta la debida imparcialidad y erosiona la confianza ciudadana».

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno con la defensa de la democracia, el respeto a la independencia de las autoridades electorales y el principio de igualdad soberana de los Estados consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

En ese sentido, recordó que las relaciones amistosas entre las naciones exigen abstenerse de conductas que puedan interpretarse como una intervención en asuntos políticos internos.

El pronunciamiento se produce cuatro días después de que Trump manifestara su «respaldo completo y total» a De la Espriella y calificara al aspirante como un líder «inteligente, fuerte y decidido» que podría fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Esa declaración fue cuestionada por el presidente Petro, quien afirmó que cuando «un país interviene en las decisiones de otro, muere la libertad», e invitó a los colombianos a votar «en plena libertad» y sin convertirse en «esclavos ni colonia de nadie». EFE

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