La canciller de Ecuador desea «éxito y mayor estabilidad» a Perú tras cambio presidencial

Quito, 19 feb (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, deseó «el mejor de los éxitos y mayor estabilidad» a Perú tras el nombramiento por parte del Congreso del nuevo presidente interino, el octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar.

«Ecuador siempre está promulgando el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y los derechos humanos. Bajo estos principios estamos listos para seguir trabajando con autoridades de Perú», declaró la canciller en una entrevista al canal Teleamazonas.

Sommerfeld reconoció que todavía no se han puesto en contacto con las nuevas autoridades, pero que existe un diálogo «abierto, profundo y una cooperación estrecha» con el país vecino.

Las declaraciones de la canciller ecuatoriana se producen después de que el derechista José Jerí fuera destituido como presidente interino de Perú, a menos de dos meses de las elecciones generales por las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias.

Así, el Congreso peruano puso en su reemplazo a José María Balcázar, un parlamentario y abogado de 83 años con numerosos cuestionamientos llevado a la Presidencia por el partido marxista Perú Libre, con el respaldo de un conjunto de partidos de derechas.

Entre las polémicas que rodean al nuevo mandatario peruano destacan la defensa del matrimonio infantil, al argumentar que «mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer», o su expulsión del Colegio de Abogados al que pertenecía por una presunta apropiación de fondos de la institución.

Ecuador y Perú mantienen buenas relaciones diplomáticas, especialmente en materia de seguridad. En diciembre, tras una reunión bilateral entre el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el por entonces mandatario peruano, José Jerí, se acordó reforzar la frontera con tecnología para combatir las actividades criminales. EFE

