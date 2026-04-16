La cantante española Aitana confirma fechas en México con su gira ‘Cuarto azul World Tour’

2 minutos

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La cantante española Aitana confirmó este jueves su regreso a México con cinco fechas como parte de su gira internacional ‘Cuarto azul World Tour’, que, alrededor del mundo, especialmente en España, ha tenido un abrumador éxito con boletería agotada.

Aitana, icono del pop en español, volverá a pisar el Auditorio Nacional en la Ciudad de México -luego de haber presentado ‘Alpha Tour’ en 2023-, así como los escenarios más importantes del país, donde presentará su último álbum ‘Cuarto Azul’, publicado en 2025.

La empresa promotora Ocesa informó en un comunicado que esta gira mundial, anunciada el año pasado, tendrá fechas de octubre a noviembre en las ciudades de Monterrey (28 de octubre), en el Auditorio Banamex; Guadalajara (30), en el Auditorio Telmex; Querétaro (31), en Auditorio Josefa Ortiz; Puebla (4 de noviembre), en el Auditorio GNP y concluirá en la capital mexicana el 6 del citado mes.

También anunció que la gran venta para clientes HSBC arrancará los días 22 y 23 de abril para todas las fechas de la gira y precisó que la venta general será un día después de dicha venta.

Además de haber recibido dos nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluida la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, ‘Cuarto azul’ (Universal) es también una confesión personal de la artista, algo que también buscó evocar en su documental ‘Metamorfosis’.

Con éxitos como ‘Superestrella’ o ‘6 de febrero’, la también actriz, de 26 años, que salió en 2018 del concurso televisivo ‘Operación Triunfo’, presenta hoy esta gira con la que recorre países de Europa, Latinoamérica y algunas ciudades de Estados Unidos. EFE

abz/jsm/gad