La cantante Mafalda Cardenal: «Me parece pretencioso llamarme altavoz de la Generación Z»

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Diego Estrada

Ciudad de México, 29 may (EFE).- La cantante española Mafalda Cardenal ha logrado pasar de ser un fenómeno viral en redes sociales a ganarse la vida con sus canciones de amor y desamor, pero afirma que ella sigue siendo «la misma» y ve «un poco pretencioso» que se la catalogue de altavoz de la Generación Z.

«Me parece un poco pretencioso. Yo nunca diría eso de mí misma. Yo con que una persona escuche mi música y se sienta identificada pues ya soy feliz. Sí que es verdad que al final yo soy Generación Z, entonces puedo entender que la Generación Z se sienta identificada porque al final a todos nos pasa lo mismo», señala en una entrevista con EFE en Ciudad de México.

A miles de kilómetros de su Alicante natal, la artista de 24 años regresa al país norteamericano para actuar este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional frente a un público del que destaca su «cariño» y «entrega» en sus actuaciones.

«Estás muy lejos de casa y a la vez ves a gente que es muy cariñosa. Es una gozada, la verdad. Es como inexplicable salir al escenario y que haya gente como tan diferente a ti, de tan lejos, que te está gritando las canciones que tú has escrito», apunta.

Aunque lleva pocos años en los escenarios, comenzó su carrera en su casa, sola, con una única herramienta: su teléfono móvil y el conocimiento que tenía de redes sociales.

«Yo empecé haciéndoles canciones a mis amigas por sus cumpleaños cuando no sabía qué regalarles, como con 14 y 15 años (…) Yo siempre digo que esto fue un poco sin querer», recuerda.

La carrera de Mafalda dio un giro con su canción ‘Tu Fan’, un tema que se hizo viral en Tiktok en 2023 y llegó a millones de personas que replicaron sus versos con vídeos en esa red social.

Hasta ese momento lo de ser cantante simplemente era un «sueño», no un objetivo «tangible y físico» que tuviera en el radar, añade la cantante.

Internet borra «barreras altísimas» en la industria

Consciente del lado «tóxico» de las redes sociales, Mafalda prefiere quedarse con su potencial y dice que ha provocado que «ya no existan» unas barreras para acceder a la industria musical que «antes eran altísimas».

«Tú puedes entrar a la industria de la música ahora mismo con un móvil y una guitarra. Es algo que no tiene ningún tipo de precedente, yo creo que ni la televisión ni la radio», asegura.

A pesar de su ‘nacimiento’ como cantante en las redes sociales, los números no son algo que le importe, ya que «no por tener 100.000 seguidores van a ir 100.000 personas a verte a un concierto».

Sus canciones tradicionalmente tenían una temática de desamor, algo que no le daba vergüenza exteriorizar porque «era lo que sentía» en ese momento.

Su nuevo tema (‘Canción de Amor’) supone un cambio con sus temas pasados, pues «es la primera canción de amor genuina que escribo», comenta Mafalda.

«Esta es la primera de amor romántico, como bueno y sano que hago. Estoy muy contenta. Es verdad que al principio me daba un poco de cosa el cómo la iba a recibirla la gente», señala.

Ahora quiere vivir su carrera alejada de la idea de éxito de ser famosa, pues para ella el éxito es «disfrutar toda la vida de lo que hago». EFE

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