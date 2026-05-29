La cara de Trump podría aparecer en un billete de 250 dólares

afp_tickers

2 minutos

El presidente Donald Trump podría aparecer pronto en un nuevo billete de 250 dólares, en una iniciativa de los republicanos que rompería con una tradición de siglo y medio.

Es el más reciente proyecto con el que el magnate busca dejar su impronta en numerosos edificios y símbolos de Estados Unidos.

Una propuesta para el nuevo billete, en el que aparece un Trump con mirada penetrante, fue revelada este jueves por el Washington Post.

De concretarse, sería la primera vez en siglo y medio que la imagen de una persona viva —y de un presidente en funciones- aparece en la moneda estadounidense.

«En este momento hay un proyecto de ley —ante la Cámara de Representantes, ante el Senado— para cambiar el primer requisito, de modo que una persona viva, Donald J. Trump, pueda aparecer en un billete de 250 dólares», declaró el jueves el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una rueda de prensa.

La iniciativa fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado.

«No creo que haya nada inapropiado en que el presidente de Estados Unidos, la persona que es presidente de Estados Unidos, aparezca en el billete del aniversario 250», dijo Bessent.

Señaló que el Departamento del Tesoro ha hecho preparativos preliminares por si se aprobara la legislación, pero que «se ceñirá a la ley».

El boceto que público el Post incluye la frase «America 250 anniversary», en alusión a la declaración de independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776.

Según el diario, dos funcionarios del Tesoro designados por Trump comenzaron el año pasado a instar al personal de la Oficina de Grabado e Impresión a preparar prototipos.

Desde 1866 está prohibido que la imagen de una persona viva aparezca en un billete. Ese año «un burócrata de nivel intermedio del Tesoro apareció en un billete de 5 centavos», recordó el medio.

Una portavoz del Tesoro dijo a AFP que la Oficina de Grabado e Impresión está «realizando la planificación y la debida diligencia correspondientes» en respuesta a la propuesta.

Los demócratas han rechazado el proyecto.

El senador Mark Warner, miembro del comité bancario del Senado, afirmó que la iniciativa sin precedentes equivale a que la Casa Blanca alimente «descaradamente el ego del presidente».

mlm-bys/pnb/vel/mel