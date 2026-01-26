La Casa Blanca califica de «tragedia» la muerte en Minesota y culpa a los demócratas

Washington, 26 ene (EFE).- La Casa Blanca calificó este lunes como una «tragedia» la muerte de un manifestante a manos de agentes de inmigración en Minesota, a la vez que culpó a las autoridades locales del Partido Demócrata de lo ocurrido.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente, Donald Trump, «no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles de Estados Unidos ni en las comunidades de todo el país».

«Considera que lo sucedido el sábado es una tragedia, pero para el presidente Trump todas las vidas son igual de valiosas», apuntó la portavoz, al afirmar que los medios de comunicación dan más atención a este caso que al de víctimas de migrantes irregulares.

Leavitt recordó que el tiroteo del sábado «sigue bajo investigación activa» por parte del FBI y culpó a los demócratas de haber agitado las calles.

«Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de líderes demócratas en Minesota durante semanas», apuntó la portavoz, quien dijo que estos difunden «mentiras sobre los agentes federales del orden público que arriesgan sus vidas a diario» para detener a los «delincuentes indocumentados».

Trump mantuvo este lunes una conversación telefónica, que calificó de positiva, con el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, para abordar la situación.

Asimismo, anunció el envío a Minesota de su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, para supervisar el operativo, en un gesto interpretado por algunos medios como un distanciamiento respecto a la gestión del líder de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien hasta ahora ha estado al frente del despliegue.

Leavitt aseguró sin embargo que Trump mantiene su confianza con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y con Bovino.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, fue abatido a tiros el pasado sábado por agentes federales de inmigración durante las protestas desatadas en Minéapolis, la mayor ciudad de Minesota, en contra de las redadas.

Se trata de la segunda muerte en las manifestaciones tras el asesinato el pasado 7 de enero de Renée Gold, también ciudadana estadounidense, en manos de otro agente migratorio.

Las autoridades locales, del Partido Demócrata, y los manifestantes piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto fraude masivo en programas sociales. EFE

