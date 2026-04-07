La Casa Blanca publica imágenes de la Tierra y el eclipse solar tomadas por Artemis II

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Miami (EE. UU.), 7 abr (EFE).- La Casa Blanca ha publicado este martes varias imágenes de la Tierra y del eclipse solar que fueron tomadas por la tripulación de la misión Artemis II de la NASA durante el sobrevuelo de este lunes de la Luna, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de medio siglo.

«La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar», afirma la Casa Blanca en la red social X sobre la primera foto, en la que se observa la superficie accidentada del satélite y la Tierra ocultándose detrás de ella.

La segunda imagen muestra un eclipse solar total, que tuvo unos 53 minutos de duración y fue invisible desde la Tierra. En ella, la Luna tapa completamente el Sol desde la perspectiva de la cápsula Orión, y solo es visible la corona solar.

Los astronautas tomaron ambas fotografías durante el sobrevuelo que realizaron el lunes alrededor de la Luna, y con la ayuda de 32 cámaras que estaban repartidas entre el interior y el exterior de la nave.

Este paso supuso la vuelta del ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó la Luna.

Artemis II también hizo historia por trasladar por primera vez a la órbita del satélite terrestre a una mujer, un afroamericano y un canadiense.

Además del comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, el resto de integrantes de Artemis II son los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Durante el sobrevuelo, que tuvo unas siete horas de duración, los cuatro astronautas estudiaron la superficie lunar mediante la captura de fotografías y la observación en primera persona a través de las ventanas de la cápsula.

Para ello, la NASA había establecido treinta objetivos de observación y la tripulación describió con todo detalle todo lo que veían al centro de control en Houston (Texas).

La Orión abandonará la esfera de influencia de la Luna este martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), tras lo que los astronautas mantendrán una breve conversación con sus compañeros a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) 35 minutos después.

La misión ya se encuentra de camino a la Tierra, donde tiene previsto un amerizaje el viernes en el océano Pacífico.EFE

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