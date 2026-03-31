La CE dice que la «ingenuidad con algunos socios hicieron a Europa dependiente en energía»

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Bucarest, 31 mar (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu aseguró este martes que el aperturismo y la «ingenuidad» al escoger a sus socios, por ejemplo Rusia, hicieron a la UE dependiente energéticamente, y destacó que no puede repetirse esa situación.

«Se podría decir que terminamos en una situación de dependencias peligrosas que nos expusieron a situaciones complicadas con personas a las que antes considerábamos socios y que no compartían nuestros valores y en ocasiones demostraron ser muy hostiles abiertamente», señaló Minzatu durante un foro económico en Bucarest.

La energía, afirmó, es el tema más importante en la actualidad y los europeos han sido muy abiertos y esa apertura «a menudo llevó a la ingenuidad».

Aunque dijo que «Europa no cerrará nunca sus puertas», también comentó que Europa debe escoger mejor a sus socios.

«Las alianzas deben basarse en la reciprocidad y la confianza debe ser bilateral. Solo así podrá Europa recuperar su libertad para elegir su propio camino».

La vicepresidenta dijo que en los últimos años se han roto relaciones con Rusia y que la lección a aprender es que no se debe cambiar una dependencia por otra, en relación al impacto de las crisis en Oriente Medio en el mercado energético.

«Necesitamos ampliar nuestra producción energética a nivel interno, centrándonos, por supuesto, en las energías limpias», dijo la responsable de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación en la Comisión Europea.

Además, opinó que la UE necesita reexaminar el mix energético y diversificar las alianzas en materia de energía, un tema en el que, apuntó, el sureste de Europa es relevante y estratégico.EFE

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