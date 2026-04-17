La CE no ve aún riesgo de «cancelaciones masivas» de vuelos por falta de queroseno

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La Comisión Europea no detecta por ahora riesgo de «cancelaciones masivas» de vuelos por una escasez «sistémica» de queroseno, aunque reconoce que los mercados están ajustados por del bloqueo de Ormuz y avanza que la Unión Europea podría liberar reservas de emergencia si fuera necesario.

«No hay indicios de escasez sistémica de combustible (para aviones) que provoque cancelaciones generalizadas de vuelos», dijo este viernes en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario.

La reacción de la Comisión Europea se produce después de que aerolíneas como la neerlandesa KLM o el grupo alemán Lufthansa hayan anunciado que suspenden algunos vuelos porque no son viables ante los altos precios del queroseno.

Bruselas considera que son «decisiones individuales» pero no un movimiento sistémico, pese a que los aeropuertos y las aerolíneas hayan advertido recientemente a la Comisión de que podría haber un problema generalizado si no se desbloquea el estrecho de Ormuz, por donde transita en torno al 40 % del combustible para aviones.

Los expertos de la Comisión Europea y los Estados miembros en la materia, reunidos ayer, jueves, en el Grupo de Coordinación de Petróleo, llegaron a la conclusión de que «no hay escasez de combustible en la UE en este momento», aunque el Ejecutivo se está preparando por si se llegara a una situación de desabastecimiento, dijo la portavoz.

«Si la situación en el estrecho de Ormuz continúa, la UE se preparará para lanzar posibles acciones coordinadas en lo que se refiere a combustible para aviones», agregó.

Las refinerías de la Unión Europea cubren el 70 % del consumo de queroseno de la UE y, aunque se diera un escenario como el descrito por el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, quien ayer dijo en una entrevista a Associated Press que Europa tiene queroseno sólo para seis semanas.

La portavoz comunitaria subrayó que, incluso en el escenario más adverso, no significará que la UE se quede «de golpe sin nada de combustible para aviones» porque el combustible para aviones «es parte de un mercado global abastecido constantemente y apoyado por producción continua, importaciones y reservas» y la UE tiene un «considerable margen de capacidad».

«Sabemos, como todo el mundo, que los mercados de queroseno están ajustados y los vigilamos de cerca. La UE tiene reservas de emergencia en línea con la ley europea y estas se pueden liberar si el mercado lo necesita. Pero hasta ahora el mercado está manejando esta escasez sin desabastecimiento», añadió.

Los Estados miembros de la UE tienen la obligación de almacenar reservas de emergencia de gas y de petróleo para un consumo medio de 90 días y, en el caso del petróleo, son los países los que deciden qué proporción destinan a crudo y qué parte dejan para combustible de aviones u otros productos refinados. EFE

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