La central nuclear iraní es alcanzada por un proyectil, sin daños graves, según la ONU

1 minuto

Viena, 18 mar (EFE).- La central nuclear de Bushehr, en la costa iraní del golfo Pérsico, ha sido alcanzada por un proyectil, según informa este miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que señala que no tiene constancia de daños o víctimas.

El OIEA comunicó en un breve mensaje que Irán le ha informado de este ataque, que se produce en el contexto de la intensificación de hostilidades entre Estados Unidos e Israel, e Irán.

El director del Organismo, Rafael Grossi, insistió en pedir «la máxima contención en el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear».

La central de Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, en las que el OIEA no ha detectado fugas radiactivas.

Bushehr tampoco fue bombardeada durante la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes de junio del año pasado.

Grossi insistió a principios de este mes en que el OIEA nunca ha tenido evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega. EFE

as/ah