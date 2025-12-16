La Cepal prevé para Latinoamérica un crecimiento del 2,4 % en 2025 y del 2,3% en 2026

Santiago de Chile, 16 dic (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo este martes en el 2,4 % su previsión de crecimiento de producto interno bruto (PIB) regional para este 2025, ligeramente superior al 2,3 % observado el año pasado.

Para 2026, el organismo dependiente de Naciones Unidas proyectó, al igual que agosto pasado, una expansión del PIB de América Latina y el Caribe del 2,3 %, manteniéndose el año que viene una «dinámica de bajo crecimiento» en un contexto internacional que «aún resulta incierto».

Con estos indicadores «se completaría una secuencia de cuatro años con tasas cercanas al 2,3 %, lo que confirma el hecho de que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer», dijo la Cepal en el informe ´Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025´, presentado este martes en su sede en Santiago.

PIB «ligeramente mayor» que hace 10 años

Como resultado de la «trampa» del bajo crecimiento, «el PIB per cápita de hoy día en la región es ligeramente mayor que el de hace 10 años, la pobreza detuvo su ritmo de reducción, hay una baja tasa de creación de empleos y se detuvo también la tendencia a la reducción de la informalidad», dijo a EFE el secretario ejecutivo de la Cepal, Manuel Salazar-Xirinachs.

«Son necesarias políticas de desarrollo productivo de mayor ambición, más hoy bajo las nuevas condiciones de rivalidad geoeconómica, combinadas con políticas macroeconómicas que movilicen más recursos para el crecimiento, la innovación, la diversificación económica, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad», subrayó el alto funcionario.

Venezuela lidera el crecimiento, con México y Haití a la cola

Venezuela (6,5 %), Paraguay (5,5 %), Argentina (4,3 %) y Costa Rica (4 %) lideran el crecimiento latinoamericano, según prevé el organismo internacional.

Les siguen Guatemala (3,9 %), Honduras (3,8 %), Panamá (3,8 %), El Salvador (3,5 %), Nicaragua (3,5 %), Perú (3,2 %) y Ecuador (3,2 %) en el medio de la tabla.

Rezagados, pero aún con cifras positivas, se encuentran República Dominicana (2,9 %), Colombia (2,6 %), Chile (2,5 %), Brasil (2,5 %) y Uruguay (2,2 %).

En promedio, las islas del Caribe proyectan un crecimiento del 1,9 % para 2025 sin Guyana, que en medio de su ‘boom’ petrolero marca un 15,2 %, lejos del 43,6 % de 2024.

Las economías de Cuba (-1,5 %) y Haití (-2,3) son las únicas que decrecerán en 2025, según la Cepal.

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, creció un 6,9 % en 2021, como rebote tras el desplome de la pandemia, pero en 2022 se desaceleró hasta el 3,7 % y en 2023 cerró con un crecimiento del 2,3 %, la misma cifra que en 2024 y la misma que la CEPAL proyecta para el 2026. EFE

