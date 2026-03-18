La china GAC fabricará automóviles en Brasil a partir de 2027

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São Paulo, 18 mar (EFE).- La automotriz china GAC anunció este martes un plan de inversión en Brasil de 1.300 millones de dólares hasta 2030, que incluye la puesta en marcha de una fábrica que abrirá sus puertas en 2027.

La planta tendrá una capacidad de producción de 50.000 vehículos anuales, se situará en la ciudad de Catalão, en el estado de Goiás, y se desarrollará en colaboración con la empresa brasileña HPE Automotores, según un comunicado de la empresa china.

Los planes de GAC incluyen la producción de automóviles de combustión, eléctricos e híbridos, usando piezas importadas y de fabricación nacional.

Además de la construcción de la fábrica, el plan de inversiones contempla la capacitación técnica y el desarrollo de la base de proveedores locales.

El año pasado, GAC anunció el inicio de la comercialización de cinco modelos de automóviles en Brasil, con el objetivo de vender hasta 29.000 unidades en el país en 2026.

De este modo, GAC sigue a otras empresas chinas que ya han abierto fábricas en Brasil, como BYD y GWM, que cuentan con plantas propias, o las marcas Chery y Changan, que producen en el país mediante acuerdos con el grupo brasileño Caoa.

GAC es la vigésima empresa en el mercado brasileño de automóviles, con un 0,44 % de la cuota de mercado en el primer bimestre y 1.176 coches nuevos matriculados, según datos de la patronal Fenabrave.

La empresa, la sexta mayor de China, en Brasil está muy por detrás de otras competidoras chinas, como BYD, que ha escalado hasta la quinta posición del mercado brasileño, con un 7,95 % de cuota de mercado en el primer bimestre.EFE

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