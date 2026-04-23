La china Ming Yang piensa en España para fabricar aerogeneradores tras su veto en Escocia

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Shanghái (China), 23 abr (EFE).- La china Ming Yang Smart Energy piensa en España para fabricar aerogeneradores después de que las autoridades británicas vetasen su plan para abrir una planta en Escocia amparándose en motivos de seguridad nacional, aunque aún no ha escogido una ubicación concreta, informa Bloomberg.

La posibilidad se divulga apenas días después de que el presidente de Ming Yang, Zhang Chuanwei, formase parte de un grupo de empresarios del país asiático a los que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, invitó a invertir en su país durante una reunión en Pekín.

Horatio Evers, consejero delegado de la división europea de la compañía, indicó en una entrevista con el citado medio que la fabricación en Europa es clave para lograr hacer negocios en una región donde el mercado podría experimentar un gran crecimiento a lo largo de las próximas décadas.

«Existe una demanda de más competencia en el mercado», aseguró el directivo, en referencia al dominio de la danesa Vestas y de la alemana Siemens en el sector de los aerogeneradores marítimos (‘offshore’).

La información apunta a que, si bien la entrada de Ming Yang en el sector podría traducirse en una reducción de los costes eléctricos, también supone una amenaza para la única industria de generación ‘verde’ donde las empresas europeas son las protagonistas, ya que China domina en otras tecnologías como baterías o paneles solares.

Ming Yang mira ahora a España para producir tanto las palas como las góndolas -la estructura situada en la parte superior de la torre que alberga componentes como el generador de electricidad o los sistemas de transmisión- de aerogeneradores marítimos, aunque aún no ha escogido ubicación, apuntó Evers.

No obstante, en contra de España jugaría que no es uno de los principales mercados para esa tipología por su abundancia de terrenos en los que construir parques terrestres más baratos, por lo que Ming Yang necesitaría igualmente recibir pedidos desde otras partes de Europa como Alemania, Países Bajos o Dinamarca.

Evers reconoció que Alemania sería una opción interesante pero afirmó que no están considerándola por el momento, máxime cuando el año pasado una promotora teutona acabó descartando los aerogeneradores de Ming Yang para escoger la opción local de Siemens Energy, frustrando así lo que hubiera sido el primer gran pedido para la firma china en aguas europeas.

La primera elección de Ming Yang fue Reino Unido, el principal mercado europeo de aerogeneradores ‘offshore’, y había propuesto una inversión de 1.500 millones de libras (2.024 millones de dólares, 1.730 millones de euros) para fabricar en Ardesier (Escocia), pero finalmente Londres lo bloqueó por motivos de seguridad nacional. EFE

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