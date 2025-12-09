La china Yuanli comprará el 49 % de la procesadora mexicana de carbón activado Clarimex

1 minuto

Shanghái (China), 9 dic (EFE).- La compañía china Yuanli anunció que comprará un 49 % de la procesadora mexicana de carbón activado Cechimex por unos 25,6 millones de dólares para reforzar su presencia en el continente americano, informa el portal de noticias económicas local Yicai.

La operación supone la salida de la estadounidense Norit Americas de Clarimex, con el visto bueno de la compañía que aún controlará el 51 % restante, Adminvest S.A.P.I. de C.V., y permitirá a Yuanli ampliar su expansión en la región, aprovechando también los recursos madereros de México.

Yuanli, líder chino en carbón activado a base de madera, ha trabajado junto a Clarimex desde 2008, con la firma mexicana llevando a cabo el procesado de los productos de la compañía china de manera personalizada para cumplir con los requisitos de sus clientes.

Clarimex opera plantas de procesado en el parque industrial de Tula, en Atlacomulco de Fabela, localidad situada en el centro del país, cerca de Ciudad de México.

El mencionado material se produce carbonizando y activando la madera, y es uno de los principales tipos de carbón activado junto al de cáscara de coco, con usos en sectores como procesado de alimentación y bebidas, tratamiento de agua o farmacéutica. EFE

vec/aa/rrt