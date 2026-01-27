La cifra de bajas en la guerra de Ucrania alcanzará los 2 millones en 2026, según el CSIS

Washington, 27 ene (EFE).- Al ritmo actual, el número total de soldados rusos y ucranianos fallecidos, heridos o desaparecidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, podría llegar a los dos millones en la primavera de 2026, según datos publicados este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El estudio indica que casi 1,2 millones de soldados rusos y cerca de 600.000 soldados ucranianos han fallecido, resultado heridos o están desaparecidos. Esto elevaría la cifra total de bajas de ambos países a casi 1,8 millones, que previsiblemente alzanzará los 2 millones este año.

Según el CSIS, ninguna gran potencia ha sufrido un número de bajas o muertes ni siquiera cercano a estas cifras en ningún conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que a su juicio pone de manifiesto el declive de Rusia como potencia.

«Están pagando un precio extraordinario por ganancias mínimas», apunta el centro.

Este último recuento se da después de las reuniones entre ucranianos y rusos el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de EE.UU. para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto. Ambas partes esperan celebrar nuevas reuniones en este mismo formato trilateral en los próximos días.

El estudio también señala una lentitud notable de los avances de las fuerzas rusas en el campo de batalla, citando por ejemplo la ofensiva en Pokrovsk, en Donetsk, donde los rusos conquistaron territorio a una velocidad media de 70 metros por día.

Desde enero de 2024 Rusia habría conquistado menos del 1,5 % del territorio ucraniano.

El CSIS advirtió además de un deterioro sostenido de la economía rusa, con una caída de la producción industrial y datos de inflación que se mantienen altos. «Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría», se afirma en el estudio. EFE

